¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬ºÇ½ª15ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤¹³ê¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏNHK¡¡BS¤ÎÃæ·Ñ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»Ð¤Î¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ç¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é¹¶¤á¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È1¼þ¤Ï¼ºÂ®¡£À¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿ËÜÌ¿¼ïÌÜ¤Ç6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÈþÈÁ¤Ï¿ÍÌÜ¤ò¤Ï¤Ð¤«¤é¤ºÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡²òÀâÀÊ¤«¤éÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿ºÚÆá¤µ¤ó¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÎÞ¤Ç¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»ÐËå¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥Ï¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¶¯¤¤ÈþÈÁ¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤·¡¢¤³¤Î¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤â¤¤Ã¤È¿É¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤º¤Ë¤º¤Ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È4Ç¯´Ö¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢»Ð¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸ÞÎØ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤¦¶¯¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ï¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ëå¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ëå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¸Ø¤é¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥è¥Ï¥ó¡Ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤ÈºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ÇÊú¤¹ç¤¦½Ö´Ö¤ò»ä¤Ï¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀµÄ¾¡ÊºòÇ¯¡Ë10·î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÈþÈÁ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤á¤¿¸ÞÎØ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£°ìÈÖÈþÈÁ¤òÁÇÄ¾¤Ë¡¢¿´¤«¤éÈþÈÁ¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¸ÞÎØ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»ä¤Î¿´¤Ë¤¹¤´¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ë¸ÞÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£