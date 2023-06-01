Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢Ç¤ËÌ´Ãæ¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§30¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ªÃçÎÉ¤¯ºî¶È¤¹¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¡õÆüÂ¼Í¦µª
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç¼Ì¿¿½¸¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÇËÜÀìÌçÅ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¼Ì¿¿½¸»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö1ËüÉô¤Ç¥Ò¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢5ËüÉôÄ¶¤¨¤ÎÇ¼Ì¿¿½¸ºîÉÊ¤âÂ³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¼Ì¿¿½¸¤Î¿Íµ¤¤ÏµÞ¾å¾ºÃæ¡£Æ°Êª¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÊÝ¸îÇ2É¤¤ÈÊë¤é¤¹°¦Ç²È¤Îº´µ×´Ö¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éÂç¶½Ê³¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Ç¼Ì¿¿½¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢ÇËÜÀìÌç¡Ö»ÐÀî½ñÅ¹¡¡¿ÀÊÝÄ®¤Ë¤ã¤ó¤³Æ²¡×Å¹¼ç¤Î¥¢¥Í¥«¥ï¥æ¥¦¥³»á¡£¥¢¥Í¥«¥ï»á¤ÎÇ°¦¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¼Â²È¤Î½ñÅ¹¤òÇËÜÀìÌçÅ¹¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï2000ºý°Ê¾å¤ÎÇËÜ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ç¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤Ç¤âÌó50¼ïÎà¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢Ç¤ÈÊë¤é¤·¤Æ40Ç¯°Ê¾å¡¢¡ÈÇ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¼Ì¿¿¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÁêÀî¼·À¥¡£ÁêÀî¤Ï¡¢Ç¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö¡ÊÇ¤¬¡Ë¼«Í³¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿µæ¶Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Ó¤Ê¤¤Ç¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ä¤·¤°¤µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥¢¤ÊÇ¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¤Ë±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â»×¤ï¤ºÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¡È¡»¡»Ç¡É¼Ì¿¿½¸¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¼Ì¿¿²È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÏÃÂêºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¤Î½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿¿Íµ¤ºî¡ØÈô¤ÓÇ¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ø¥¤¥¤Ã¤Æ¤ë¥Í¥³¡Ù¤ä¡Ø¤Ø¤½Å·¤Ë¤ã¤ó¤³¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Æ¡¼¥ÞÆÃ²½·¿¤Î¡È¡»¡»Ç¡É¼Ì¿¿½¸¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¸ÄÀÇÉ¤Î°ìºý¤ä¿Íµ¤¼Ì¿¿²È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¼Ì¿¿½¸¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤â¤¹¤Ã¤«¤êÌ´Ãæ¡£ÆüÂ¼¤â¡Ö¤³¤ì¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ï¡×¤ÈËË¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤Ê¤É¡¢´°Á´¤Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤âÇ»£±Æ¤ËÄ©Àï¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿2É¤¤ÎÇ¤òÁ°¤Ë¡¢´ñÀ×¤Î1Ëç¤òÁÀ¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£
