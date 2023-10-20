¡Ú¸ÞÎØ¡Û¹âÌÚÈþÈÁ¡¢¼¡Àï¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥ÉÉôÌç¤Ë½Ð¾ì¤Ø
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ê£²£°Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï£±Ê¬£µ£´ÉÃ£¸£¶£µ¤Î£¶°Ì¤Ç¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÌ¿¼ïÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤ºÎÞ¤·¤¿¹âÌÚ¤Ï¡¢¼¡Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£³·î£µ¡Á£¸Æü¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥ÉÉôÌç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£³·î¤ËÆ±¤¸¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤ÇÆüËÜÀª½é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥±¡¼¥ÈÂç¹ñ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤â²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¹âÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÉôÌç¤Ï½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤Ç¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤ç¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÊÂç²ñ¤Þ¤Ç¡Ë£²½µ´Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£