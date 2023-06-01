¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

Ì¾¸Å²°¾ëÅ·¼é¤ÎÌÚÂ¤Éü¸µ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï¾ã³²¼ÔÃÄÂÎ¤é¤È¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï11Æü¡¢2023Ç¯¤Î»ÔÌ±Æ¤ÏÀ²ñ¤Çº¹ÊÌÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Ê¹ß½é¤á¤Æ»ÔÌ±¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤­¡¢¾®·¿¤Î¾º¹ßÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÌÚÂ¤Éü¸µ·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ë¤Ï¾ã³²¼ÔÃÄÂÎ¤Ê¤É19ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¡¢»Ô¤Ï·×²è¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾º¹ßÀßÈ÷¤Î¼ÂÊªÂç¤ÎÌÏ·¿¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï½ÐÆþ¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ì¾¸Å²°»Ô¤Ïº£¸å4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê²ñ¹ç¤ò³«¤¯Í½Äê¤Ç¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯2·î¤Ë¤â¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー²½¤ÎÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£