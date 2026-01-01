³ÑÅÄÍµµ£¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È2¿Í¤ÈÃçÎÉ¤·3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¢³èÌö¤Í¤®¤é¤¦
¡¡¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê25¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡á¥Á¡¼¥àROY¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ïº®¹çÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Æó³¬Æ²¤Ïº®¹çÃÄÂÎ¤ÎÆ¼¤Ë²Ã¤¨ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÇÆ¼¡¢ÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¶ä¤È3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤ÈÆó³¬Æ²¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï°Å·¸õ¤Î¤¿¤áºÇ½ª3²óÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½ç°Ì¤¬³ÎÄê¤·¡¢6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ó¤«¤é2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¾®ÎÓ¡¢Æó³¬Æ²¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Öproud of these guys¡×¤È2¿Í¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£