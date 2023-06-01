£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï²£¤Ð¤¤¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°20Æü¡ÊNY»þ´Ö13:13¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö03:13¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49397.16¡Ê+2.00¡¡+0.00%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22832.11¡Ê+149.38¡¡+0.66%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57070¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+230¡¡+0.40%¡Ë
²¤½£³ô¼°20Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10686.89¡Ê+59.85¡¡+0.56%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25260.69¡Ê+217.12¡¡+0.87%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8515.49¡Ê+116.71¡¡+1.39%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.484¡Ê+0.027¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.096¡Ê+0.029¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.739¡Ê+0.041¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.292¡Ê-0.004¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.737¡Ê-0.006¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.353¡Ê-0.015¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.226¡Ê+0.002¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.728¡Ê-0.055¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.111¡Ê-0.029¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.43¡Ê0.00¡¡0.00%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5092.80¡Ê+95.40¡¡+1.91%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
67555.94¡Ê+659.74¡¡+0.99%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1047Ëü2522±ß¡Ê+102273¡¡+0.99%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49397.16¡Ê+2.00¡¡+0.00%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22832.11¡Ê+149.38¡¡+0.66%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57070¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+230¡¡+0.40%¡Ë
²¤½£³ô¼°20Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10686.89¡Ê+59.85¡¡+0.56%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25260.69¡Ê+217.12¡¡+0.87%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8515.49¡Ê+116.71¡¡+1.39%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.484¡Ê+0.027¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.096¡Ê+0.029¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.739¡Ê+0.041¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.292¡Ê-0.004¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.737¡Ê-0.006¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.353¡Ê-0.015¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.226¡Ê+0.002¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.728¡Ê-0.055¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.111¡Ê-0.029¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.43¡Ê0.00¡¡0.00%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5092.80¡Ê+95.40¡¡+1.91%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
67555.94¡Ê+659.74¡¡+0.99%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1047Ëü2522±ß¡Ê+102273¡¡+0.99%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì