¥¹¥Ô¡¼¥É¹âÌÚÈþÈÁ¤Ï6°Ì¡¡½÷»Ò1500m½éÀ©ÇÆ¤Ê¤é¤º
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè15Æü¡Ê20Æü¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢²áµî2Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï6°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë3¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÄºÅÀ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£°½Çµ¡ÊANA¡Ë¤Ï22°Ì¡¢ËÙÀîÅí¹á¡ÊÉÙ»ÎµÞ¡Ë¤Ï26°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃæÅçÌ¤è½¡¢Ê¿°æ°¡¼Â¡Ê¤È¤â¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ËÄ¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£ÃË»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÎÆüËÜ¤Ï5¡Á8°Ì·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë