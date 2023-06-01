¶Ã°Û¤Î¡È»ëÄ°Î¨50¡ó¡É¡Ä¸ÞÎØ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î¡Ö¥Ü¥ì¥í¡×¡¡»Ë¾å½é¡¢¿³È½9¿ÍÁ´°÷¤¬ËþÅÀ¡Ú1984¥µ¥é¥¨¥Ü¸ÞÎØ¡Û
Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤â½ªÈ×Àï¡£Åßµ¨¤Ï1924Ç¯¤ËÂè1²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Ç25²óÌÜ¡£4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ç¡¢²áµî¤Ëµ¯¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ç¤â´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡£À¤³¦¤ÎÂçÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç¡È»ëÄ°Î¨50¡ó¡É¤òµÏ¿¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1984Ç¯¥µ¥é¥¨¥ÜÂç²ñ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î±éµ»¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥¸¥§¥¤¥ó¡¦¥È¡¼¥Ó¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥óÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ê¤ªÅÁÀâ¤È¤·¤Æ»Ä¤ëÌ¾±é¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¡Ö¥Ü¥ì¥í¡×¤ÎËÁÆ¬¡¢2¿Í¤Ï¾åÂÎ¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤¹¡£¥È¡¼¥Ó¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÏÉ¹¤ËÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡£±éµ»³«»Ï¤«¤éÌó35ÉÃ¸å¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±Ä´¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ü¥ì¥í¡×¤Ç¼¨¤·¤¿°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¡£¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤â¤Ä¤ì¤Ê¤¬¤é2¿Í¤¬É¹¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£
¡¡9¿Í¤Î¿³È½Á´°÷¤¬·Ý½ÑÅÀ¤Ç6ÅÀËþÅÀ¤ò¤Ä¤±¤ë¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¸ÞÎØ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î¿Í¸ý¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¿äÄê2400Ëü¿Í¤¬¥È¡¼¥Ó¥ë¤È¥Ç¥£¡¼¥ó¤Î±éµ»¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
