¡¡Á´¼ïÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç´ü´ÖÃæ¡¢ºÇ¤âË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¶ÉÕ»Õ·ó¥³¡¼¥Á¤Î¥Ö¥Î¥ï¡¦¥ê¥·¥ç¡¼»á¡Ê38¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é13¥«¹ñ¤ÎÁª¼ê16¿Í¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÅØÎÏ¤È¸¥¿È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È°¦¤¬¤³¤Î·ë²Ì¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Õ»ö¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼¡¡¹¤È¥¦¥¨¥¢¤òÃåÂØ¤¨¤ëÆ°²è¤¬³È»¶¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¤òÂÔ¤Ä¡Ö¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¡×¤Ë¤âÉÑÈË¤Ë¸½¤ì¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÅìÉô¥¢¥Ó¥Ë¥ç¥óÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬ÆÃÄ§¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¡¢ºäËÜ¤¬2018Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØ¤äÁ°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤ÇÍÑ¤¤¤¿±éÌÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤â¿¶¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¥ê¥·¥ç¡¼»á¡£¡ÖÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë