◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子1500m (大会15日目/現地20日)

スピードスケートの女子1500メートルが行われ、女子1000メートルで銅、女子500メートルで銅、女子団体パシュートで銅と3つのメダルを獲得している郄木美帆選手が最終組で出場。終盤まで攻めのレースを展開するも、最後で失速し無念の6位に。試合後には、姉の郄木菜那さんに本音を吐露しました。

郄木選手は、これまでバンクーバー五輪(2010年)、平昌五輪(2018年)、北京五輪(2022年)と出場し、短距離から中距離まで合計7つのメダルを獲得。世界選手権では日本勢歴代最多の35勝を飾るなど長く世界最高峰の実力を発揮し続けてきました。

そして今大会でも3つの銅メダルを加え、自身のメダル数を2桁10個に到達させて臨んだ1500メートル。この種目では平昌、北京と2大会連続で銀メダルを獲得しており、金メダルを目指してスタートラインに立ちました。

スタートすると、最初の300メートルは24.96で全体2位のタイムで通過。後半の1100メートルでも1分22秒60で全体2位をキープし、金メダルを目指し最後の1周にかけましたが、最後のストレートで失速し1分54秒865でフィニッシュ。表彰台を逃し6位に終わりました。

郄木選手はレース後、珍しく悔しさがあふれ、号泣。そしてヨハン・デビットコーチと抱き合いしばらく涙が止まりませんでした。その後は、涙ながらに笑顔も見え、いつものように客席に手を振り、切磋琢磨したライバルたちと挨拶や抱擁をかわしました。

インタビューでは姉の菜那さんが担当。再会するとハグをかわし「1500メートル楽しかったですか？」と優しい声で問いかけられると、「そうですね…最後の一周は…つらかったですけど…」と言葉を絞り出すと、再び感極まり涙がこぼれます。菜那さんもそんな妹を涙ながらに抱きしめます。

姉の前で妹の素顔をみせた郄木選手は「あんまりテレビの前でなく予定ではなかった」と言い、照れ隠し。そして「過去2大会1500メートルのスタートラインに立った気持ちを考えると、恐怖心だったりプレッシャーだったり、足が震えていたりしていたんですけど、今日はもう行くだけだと思って、気持ちよくスタートは切れたと思っていて、そこだけはよかった」と語りました。

そして菜那さんは、いろんな思いを抱えた1500メートルのレースに挑んだ郄木選手に「力は出し切れましたか」と質問。それに対し「出し切れたと思います。ヨハン(コーチ)からはタイムは『本当だったら早く滑れるはず出し、俺の責任と言われた』。けど、思い返すとだんだん1500メートルが走れなくなっていると感じているなかで、この結果は受け入れている部分もあります」と吐露しました。

それでも郄木選手は「頑張るだけで終わらしたくはなかった」と悔しさも打ち明ける一幕もありました。そんな妹に対し、最後は菜那さんから「ほんとによく頑張りました。この4年間」と声をかけられると、照れながら笑顔が戻った郄木選手。菜那さんも涙を拭いつつ、妹を見送りました。