¡Ú¸ÞÎØ¡Û¹âÌÚÈþÈÁ¤Ï£´¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë£³¸Ä¡Ä¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢Âç¹ñ¥ª¥é¥ó¥ÀÀª¤¬Î©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ê£²£°Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡££±£¸Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¡¢£²£²Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤È£²Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¡£ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿ËÜÌ¿¼ïÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç³ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È£±¼þ¤ËÂç¤¤¯¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ£±Ê¬£µ£´ÉÃ£¸£¶£µ¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÀ°Íý¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢·ë²Ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ïº£Âç²ñ£´¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë£³¸Ä¡Ê£µ£°£°¡¢£±£°£°£°¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤Î¡ÈÊÉ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÂç¹ñ¥ª¥é¥ó¥ÀÀª¤À¤Ã¤¿¡££µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¥æ¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à¡¢£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¥Õ¥§¥à¥±¡¦¥³¥¯¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥×¥Þ¥Ç¥è¥ó¥°¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥é¥ó¥ÀÀª¤¬Í¥¾¡¡£ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤Ç¤â½à·è¾¡¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥Á¡¼¥à¤ËÇÔ¤ì¤Æ£³°Ì·èÄêÀï¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£