¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Û¹âÌÚÈþÈÁ¡¡»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¤ËËÜ²»ÅÇÏª¡Ö¤À¤ó¤À¤óÁö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ê£²£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢Æ±¼ïÌÜ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£³£±¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¡¢£±Ê¬£µ£´ÉÃ£¸£¶£µÉÃ¤Ç£¶°Ì¤ÈËÜÌ¿¼ïÌÜ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï£²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¡¢£²£²Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¡¢Æ±¼ïÌÜ¤òËÜÌ¿¤È¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï½øÈ×¤³¤½¥á¥À¥ë·÷Æâ¤Î¥Ï¥¤¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ºÂ®¡£¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤¹ÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢Ãæ·Ñ¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¤È¼èºà¥¨¥ê¥¢¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¡¢¹æµã¤·¤ÆÇ®¤¤ÊúÍÊ¡£ºÚÆá¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö½Ð¤·¤¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬Áö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ï¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢ºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤Î£´Ç¯´Ö¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£