¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê£²£°Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Æ±¼ïÌÜÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç£±£¸Ç¯Ê¿¾»¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£³£±¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤Ï£±Ê¬£µ£´ÉÃ£¸£¶£µ¤Ç£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñÁ´£´¼ïÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»Ð¤ÎºÚÆá¤µ¤ó¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤«¤éÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¹âÌÚ¡£¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎºÚÆá¤µ¤ó¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÂÐÌÌ¤·¤Æ°ì½Ö¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢¡Ö£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î°ì¼þ¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Çµã¤¯Í½Äê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÎÞ¡£ºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÊú¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¡Ö²áµî£²Âç²ñ£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ê¿¾»¤âËÌµþ¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¤·¤ó¤É¤¤¡¢¶²ÉÝ¿´¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½Å°µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Â¤¬¿Ì¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤Ï¤â¤¦¹Ô¤¯¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤À¤±¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¥Ï¥ó¡Ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤«¤é¤Ï¤ªÁ°¤Î¼ÂÎÏ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯³ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ï²¶¤ÎÀÕÇ¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬³ê¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎÞ¡¢ÎÞ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÚÆá¤µ¤ó¤«¤é¡Ö£´Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ð¤²¤¿¸å¡¢¾¯¤·Ëå¤Î´é¤Ë¡Ö¤½¤í¤½¤í»þ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡£¼Ü¤È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡¢»Ð¤Î¤â¤È¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é¹¥¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ß¡¢»Ä¤ê£±¼þ¤Þ¤Ç¤Ï£±°Ì¤ò¾å²ó¤ë¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼ºÂ®¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¸å¤ÏÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤º¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃ¦¤¤¤ÇÉ¨¤Ë¼ê¤òÉÕ¤¤¤¿¸å¡¢¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥è¥Ï¥ó¥³¡¼¥Á¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿º´Æ£°½Çµ¤È¤â¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±þ±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ª¼µ·¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥óÃæ¤Ë¤âÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ìÂ³¤±¤¿¡£