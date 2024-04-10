¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡ÖÈà¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡×»³ËÜÍ³¿¤Î¿Ê²½¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡ÖÈà¤Î¼«¿®¤ÏËÜÊª¤À¡×21ÆüOPÀïÅÐÈÄÌÀ¸À
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÇÎý½¬Á°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤¬¡ÖºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦¼«¿®¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ë¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡È¼«¿®¡É¤Ï»ä¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¥ª¥Õ¤Î´Ö¤âÈà¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£ÂÎ¤â¶¯¤¯¡¢·ò¹¯¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡£Èà¤Î¼«¿®¤ÏËÜÊª¤À¡×¤È¾Ð´é¤Ç²¿ÅÙ¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÌÀÆü21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ë¤Ç¡ÖÌÀÆü¤Ë¤ÏÍ³¿¤¬Åê¤²¤ë¤·¡¢ÆüÍËÆü¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£