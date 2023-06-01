£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°20Æü¡ÊNY»þ´Ö12:11¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:11¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49335.09¡Ê-60.07¡¡-0.12%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22818.28¡Ê+135.55¡¡+0.60%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57185¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+345¡¡+0.60%¡Ë
²¤½£³ô¼°20Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10686.89¡Ê+59.85¡¡+0.56%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25260.69¡Ê+217.12¡¡+0.87%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8515.49¡Ê+116.71¡¡+1.39%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.480¡Ê+0.023¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.090¡Ê+0.023¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.736¡Ê+0.038¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.293¡Ê-0.003¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.737¡Ê-0.006¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.353¡Ê-0.015¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.221¡Ê-0.003¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.728¡Ê-0.055¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.111¡Ê-0.029¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.37¡Ê-0.06¡¡-0.09%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5088.30¡Ê+90.90¡¡+1.82%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
67262.38¡Ê+366.18¡¡+0.55%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1043Ëü2395±ß¡Ê+56795¡¡+0.55%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
