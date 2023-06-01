■ミラノ・コルティナオリンピック™ スピードスケート女子1500m（日本時間21日、ミラノ・スピードスケートスタジアム）

スピードスケート女子1500mで、同種目世界記録保持者の郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が、悲願の金を狙うも6位。過去平昌五輪（18年）、北京五輪（22年）と2大会連続でいずれも銀メダルだったが、この日は終盤まで首位ペースで滑るも、最後の最後の直線で失速。

郄木はレースの感想を聞かれると「そうですね」と言葉を噛みしめて「ちょっと今、何て言うんでしょう、自分の言葉で表現するのは難しいかなと思ってます」と話した。

「序盤から攻めていくっていうのをずっと取り組んでいて、それを自分が可能な限り攻めるレースをしたんですけど、ずっと課題としていたラストのスケーティングの維持っていうのは、越えられないまま終わったなっていう感じです」と振り返った。

レース後にはヨハンコーチと抱き合い、涙を流すシーンも見られたが「ちょっと言葉にするのは難しい、整理がついてないところはありますね」と多くを語らなかった。



4大会目のオリンピックには「北京のときもそうだったんですけど、いろんな感情を味わった大会だったなっていうふうに思ってます」とコメントした。

今大会、銅メダルを獲得したパシュートメンバーの佐藤綾乃（29、ANA）は「私にはかなわないレベルでやってきた美帆さんを見てきたからこそ、今日のレースは多分、すごく悔しいレースになったとは思うんですけど、多分、本人より泣いてるんじゃないかと思うんですけど、それぐらいやっぱり悔しいです」と涙ながらに話した。

※写真：レース後、リンクに深々とお辞儀する郄木美帆選手



【女子1500m結果】

金）A.レイプマ デ ヨング（オランダ）1分54秒09

銀）R.ビクルンド（ノルウェー）1分54秒15

銅）V.マルテ（カナダ）1分54秒40

6位 郄木美帆 1分54秒865

22位 佐藤綾乃 1分58秒36

26位 堀川桃香 1分59秒33