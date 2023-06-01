¡Ú¥¹¥¡¼¡Û¶â¸õÊä¤Î19ºÐ¥á¥ë¥Ó¥ë¥¢¥¤¥Ö¥º¡¡ÁÔÀäÅ¾ÅÝ¤Ç°ì»þ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¡ÖÊì¿Æ¤¬ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Í½Áª¡Ê£²£°Æü¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Ç¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Î¥Õ¥£¥ó¥ê¡¼¡¦¥á¥ë¥Ó¥ë¥¢¥¤¥Ö¥º¡Ê£±£¹¡á¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÁÔÀä¤ÊÅ¾ÅÝ¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤¤µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëÂç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥Ó¥ë¥¢¥¤¥Ö¥º¤Ï£²²óÌÜ¤Î»îµ»¤Ç¡¢Âçµ»¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ¡£Æ¬¤ò¶¯¤¯ÃÏÌÌ¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÂÎ¤¬áÛÚ»¤¹¤ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤µ¤ÞµßµÞÂâ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ò£Î£Ú¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾õÂÖ¤òÊóÆ»¡£¥È¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥â¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÈà¤ÏºÇÁ±¤Î¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤ÈÊì¿Æ¤¬ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¤È´í¸±¤ÊÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï²óÉü¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡Ö¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£¸½ºß¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¿È¸¡ºº¡¢£Ã£Ô¥¹¥¥ã¥ó¡¢£ØÀþ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀºÌ©¸¡ºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»ö¸Î¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÆü¤ÎÀã¤ÇÍ½Áª¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤ê¡¢º£Æü¤ÏËÜÈÖ¤ÎÆü¡¢½ÅÍ×¤Ê¶âÍËÆü¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ïº£Ìë¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê·è¾¡¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÍ½Áª¤ËÎ×¤ß¡¢Á´ÎÏ¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»æ°ì½Å¤Îº¹¤À¤Ã¤¿¡£¸Â³¦¤Þ¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÏÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡¢¿´Äì²ù¤·¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ë¡£É¬¤º¤³¤ÎµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡£Èà¤ÏÀï»Î¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¶Ë¸Â¤Î¹¶¤á¤¬¾·¤¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÀã¾å¶¥µ»¤ÇÂçµ»¤ò»î¤ß¤ÆÂç¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»öÎã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÈ×¤Çµ¯¤¤¿»´·à¤ÏµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£