¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Û¹âÌÚÈþÈÁ¤¬¹æµã¡ÄÀ¤³¦µÏ¿»ý¤ÄËÜÌ¿1500m ¤Þ¤µ¤«¤ÎµÞ¼ºÂ®£¶°Ì¡¡
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ê£²£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢Æ±¼ïÌÜ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£³£±¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¡¢£±Ê¬£µ£´ÉÃ£¸£¶£µÉÃ¤Ç£¶°Ì¤ÈËÜÌ¿¼ïÌÜ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤¹¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï£²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¡¢£²£²Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡£Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ë£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò³ê¤ë¤³¤È¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î£±¤Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁá¤¯³ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï½øÈ×¤³¤½¥á¥À¥ë·÷Æâ¤Î¥Ï¥¤¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ºÂ®¡£¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤¹ÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥³¡¼¥Á¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¹æµã¤¹¤ë»Ñ¤¬Ãæ·Ñ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Á°²ó¤ÎËÌµþÂç²ñ¸å¤Ë¤Ï¡Ö£ô£å£á£í¡¡£Ç£Ï£Ì£Ä¡Ê¥Á¡¼¥à¡¡¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤ò·ëÀ®¡££³£°ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢»ØÆ³¤ò¶Ä¤°¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È»á¤«¤é¡ÖÊÌ¤Ë¤½¤ó¤ÊºÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸ÝÉñ¤µ¤ì¤¿¡£¹âÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍýÍ³¤ËÇ¯Îð¤ò»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢½÷»ÒÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡Ê¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎÊ³Æ®¤ËÎóÅç¤¬´¶Æ°¤·¤¿¡£