¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¾×·âÅª¤Ê·ëËö¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¹âÌÚÈþÈÁ¤Þ¤µ¤«¤Î6°Ì¤ËÊÆNBC²òÀâ¤âÊòÁ³¡¡¥é¥¹¥È1¼þ¤Ç¼ºÂ®
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï1Ê¬54ÉÃ86¤Î6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ï¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥×¥Þ¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤Î²òÀâ¤â¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤ËÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡31ºÐ¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤¬·Þ¤¨¤¿¡¢º£Âç²ñ6¥ì¡¼¥¹ÌÜ¡£ºÇ½ªÂè15ÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£À¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤ÄËÜÌ¿¼ïÌÜ¡£Á°È¾¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤â¸«¤¨¤ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥é¥¹¥È1¼þ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤ÈÊúÍÊ¤·¤Æ¹æµã¡£¾Ð´é¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£Âç²ñ¤Î¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡NBC¤Ç¤Ï¡¢¹âÌÚ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó¤Ç¼Â¶·¤¬¡Ö¤¢¤¡¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Î»ÙÇÛ¤ÏÂ³¤¯¡ª¡¡¸ÞÎØ5Ï¢ÇÆ¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¥é¥ó¥À¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¤³¤Î¼ïÌÜ¤ò¸ÞÎØ5Ï¢ÇÆÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Î¶Ã¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÌÚ¤Î³ê¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊºÇ½ª¥é¥Ã¥×¤Ç6°Ì¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥Á¡¼¥¯»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¾×·âÅª¤Ê·ëËö¤Ê¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊòÁ³¡£¡Ö¥é¥¤¥×¥Þ¤â²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï3¤Ä¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»10¸Ä¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ³Ø3Ç¯¡¢15ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬16Ç¯Á°¤Î2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡£2014Ç¯¥½¥Á¤ÎÂåÉ½Íî¤Á¤òÎÈ¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢°Ê¹ß¤Î¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÎÌ»º¡£31ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿4ÅÙÌÜ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
