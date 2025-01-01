¡ÚS¥¹¥±¡¼¥È¡ÛËÙÀîÅí¹á¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï²ù¤·¤¤26°Ì
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè15Æü¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¡½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÙÀîÅí¹á¡ÊÉÙ»ÎµÞ¡Ë¤Ï26°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡6ÁÈ¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥É¥¤¥ÄÁª¼ê¤ÈÆ±Áö¤·¡¢1Ê¬59ÉÃ33¤Ç»ÃÄê9°Ì¡£¸åÈ¾¤Ë¶¯¤¤ËÙÀî¤À¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î»ýµ×ÎÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¤Ï½Â¤¤É½¾ð¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï26°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙÀî¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯ÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬¸½ÃÏ¤ËÍè¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¤Î½÷»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤È¤Ê¤ë½÷»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï4Ê¬8ÉÃ32¤Ç18°Ì¡£¡Ö¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Àã¿«¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ùËÙÀî¡¡Åí¹á¡Ê¤Û¤ê¤«¤ï¡¦¤â¤â¤«¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»Âç¼ùÄ®½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£ÉÙ»ÎµÞ¹Ô½êÂ°¡£¼Â²È¤ÏÍïÇÀ¶È¡ÖËÙÀî¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤ò±Ä¤à¡£Ê¿¾»Âç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¡Ö¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£½÷»ÒÄ¹µ÷Î¥³¦¤Î¿·¥¨¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¤«¤é¹âÌÚ¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ë¹çÎ®¡£