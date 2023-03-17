◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（２０日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子１５００メートルが行われ、堀川桃香（富士急）は１分５９秒３３で２６位だった。

北海道・大樹町に生まれ、４歳から競技を始めた。５人きょうだいの４番目で、全員がスケートに取り組む。大樹中２、３年時に３０００メートルで全中２連覇を達成するなど、日本の長距離ホープとして期待を集めてきた。

白樺学園高３年時の２０２２年には北京五輪に出場。女子５０００メートルで１０位と入賞にあと一歩と迫った。高校卒業後は日本電産サンキョーに入社予定だったが、同３月いっぱいでの廃部が発表された。突然の進路変更を余儀なくされたが、同４月に富士急に入社。２２年シーズンにはマススタートでＷ杯初優勝。徐々に世界でも存在感を示した。

今大会に向けては高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が発足させた「チーム・ゴールド」に２５年から加入。今シーズン限りでの解散を伝えられていたが、メダル獲得を目指して飛び込んだ。「悔いのないようなラストにしたい」と結果を求めていた。

１７日の団体追い抜きは２レースに出場し、３番手からチームを支え銅メダルを獲得した。１８年平昌大会で金メダル獲得の瞬間を目の当たりにし、憧れた種目で表彰台に立ち「うれしい」と笑顔がはじけていた。この日のレースもチームメートの高木、佐藤綾乃（ＡＮＡ）と３人でレースに出場となった。思うような結果は残せなかったが、憧れる先輩２人の前で、懸命な滑りを見せた。

◆堀川 桃香（ほりかわ・ももか）２００３年７月１０日、北海道・大樹町生まれ。２２歳。４歳でスピードスケートを始め、大樹中２、３年時に３０００メートルで全中２連覇。白樺学園高に進み、２０年世界ジュニア選手権３０００メートル２位。２０年から全国高校選手権で２年連続２冠。２１年に５０００メートルで日本ジュニア記録更新。１６４センチ。家族は父・拓生さん、母・智子さんと兄２人、姉、弟。