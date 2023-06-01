アメリカのトランプ大統領は20日、イランに対し限定的な攻撃を「検討している」と述べました。核開発をめぐり協議が続く中、合意を迫るために軍事的圧力をかける狙いがあるとみられます。

トランプ大統領は20日、アメリカからイランへの限定的な攻撃について聞かれ、「検討していると言える」と答えました。

イスラエルメディアなどは、追加派遣された世界最大のアメリカの原子力空母「ジェラルド・R・フォード」が地中海に到達したと伝えています。数日でイランに対する作戦準備が整うとみられ、アメリカ側は軍事的圧力を強めています。

一方、イランのアラグチ外相は20日、アメリカメディアのインタビューに応じ、「イラン側からはウラン濃縮の停止について提案していないし、アメリカ側もウラン濃縮をゼロにしろとは要求していない」と述べ、一連の報道に疑問を呈しました。

さらに「ウラン濃縮を含むイランの核開発は平和利用で、今後も永遠に平和利用であるということをどう保証するかについて、現在、議論している」と述べました。

アメリカ側は一貫してイランのウラン濃縮活動の停止を求めているとされていて、双方の主張は真っ向から食い違っています。