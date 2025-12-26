「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子１５００メートル」（２０日、ミラノ・スピードスケート競技場）

同種目世界記録保持者で１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続銀メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は１分５４秒８６５で６位に終わり、メダル獲得はならなかった。大会全４種目を終えた。

前半から好ラップを刻み、残り１周までは１位を上回るタイムだったが、最後は失速した。ゴール後は表情を崩さず、スーツを脱いで膝に手を付いた後、苦楽をともにしてきたヨハンコーチと抱き合って涙が止まらなかった。駆け寄ってきた佐藤綾乃ともハグを交わした。その後、応援に手を振ってお辞儀した。ただ、クールダウン中にも涙がこぼれ続けた。

インタビューでは「ちょっと今、自分の言葉で表現するのは難しいですね・・・この１５００メートルやっていく中で序盤から攻めていくことを取り組んでいて、それを可能な限り攻めるレースをしたんですけど、ずっと課題としていたラストのスケーティングの維持が超えられないまま終わったなという感じです」と何度も絶句しながら言葉を紡いだ。ヨハンコーチと抱き合った心境についても「ちょっと言葉にするのは難しいかなと。整理がついていないところがありますね」と語り、４度目の五輪を「北京の時もそうだったんですけど、色んな感情を味わった大会でした」と複雑な表情で語った。

だれよりもこだわりもって取り組んできた１５００メートル。北京五輪からの過酷な４年を歩んでこれたのも「１５００メートル」の存在があったからこそだった。

今大会は１０００メートル、５００メートル、チームパシュートで３つの銅メダル。「銅はもうお腹いっぱい」と話し、本命種目へ闘志を燃やしていた。今季Ｗ杯４戦４勝で最大のライバルとみられていたヨイ・べーネ（オランダ）が国内選考会で同種目代表に入れず。好機と見られていた。

日本女子のエースは、北京五輪直後の２２−２３年シーズンから日本スケート連盟のナショナルチーム（ＮＴ）を離れ、新たに「チーム・ゴールド」を立ち上げた。恩師であるＮＴ前ヘッドコーチのヨハン・デビット氏に再び師事する二人三脚の形でスタートしたが、日本代表の佐藤綾乃らも合流。今季限りでの解散が決まっているが、現在は計７人のエリート精鋭集団で切磋琢磨してきた。４度目の大舞台が終わりを迎えた。

◆高木美帆（たかぎ・みほ）１９９４年５月２２日、北海道幕別町出身。中学３年時に２０１０年バンクーバー五輪に出場。１８年平昌五輪では姉・菜那さんらと団体追い抜きで金メダルを獲得し、１５００メートルで銀、１０００メートルは銅。２２年北京大会は１０００メートルで金、５００メートル、１５００メートル、団体追い抜きは銀だった。１５００メートルの世界記録保持者。１６４センチ。