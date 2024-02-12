◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第15日 スピードスケート 女子1500メートル（2026年2月20日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケート女子1500メートルが行われ、世界記録を持つ高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は1分55秒865で6位に終わり、メダルを逃した。

大粒の涙が流れた。前半から積極的に飛ばし、1100メートルまでは2位のタイムで通過。しかし、ラスト1周で失速した。

今大会は1000メートル、500メートル、団体追い抜きと3種目で銅メダルを獲得。団体追い抜き後には「銅はもうおなかいっぱい。目指すところはずっと変わらずに3年前から持っているもの。鬱憤（うっぷん）を晴らすとか、そういうのでもなく、ただ1点を見つめてレースに挑みたいなと思いたい」と切り替えて挑んでいたが、念願のメダルは遠かった。

日本では深夜2時前のレースだったにもかかわらず、多くの視聴者が見守った。Xでは「世界をとりにいく滑り。覚悟のこもった魂の滑り感動しました」「この一瞬ににかけた努力がメダル10個 皆が誇れる素晴らしい選手！」「高木美帆選手本当にかっこよかったです。感動と勇気をありがとうございました！！」「高木美帆の涙と高木菜那の涙声にもらい泣きです。。」と、称える声が並んでいた。