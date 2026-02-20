◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第15日 スピードスケート 女子1500メートル（2026年2月20日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケート女子1500メートルが20日（日本時間21日）に行われ、佐藤綾乃（29＝ANA）が出場した。

第9組インスタートの佐藤は、同走のイタリア選手と競り合い、中盤も粘った。それでも1分58秒36で暫定10位。入賞を逃し、ゴール後には複雑な表情を浮かべた。

佐藤は「自分の強みを出せたレースではなかった。正直、悔しい思い」と語った。ミラノ入り後に団体追い抜きと個人種目の滑りの調整に時間がかかり「少し後悔が残る」と胸中を口にしたが「今持っている力は最大に発揮できたのかな」と納得した。

高木が6位で終わるレースを見ていたこともあり、佐藤も涙を流した。「自分のレースより悔しい」と高木の思いも口にし、「金メダルを獲ってほしいという思いがすごくあって。本人より泣いているんじゃないか」と、高木の悔しさをおもんぱかった。

女子団体追い抜きでは、高木美帆とともにチームを引っ張り、銅メダル獲得に貢献。18年平昌で金、22年北京で銀、そして今回は銅と、3大会連続メダル獲得の原動力となった。2大会ぶりの王座奪回を逃したことで「正直悔しい思いもある」としたが、表彰台に上がった結果には満足していた。

五輪は最後と決めており、佐藤にとってはこの1500メートルがラストだった。

☆佐藤 綾乃（さとう・あやの）1996年（平8）12月10日生まれ、北海道・厚岸町出身の29歳。ANA所属。3大会連続出場でチームを支える屋台骨。18年平昌大会は21歳73日の金メダリストで当時の冬季五輪日本人女子史上最年少だった。ANAの社員アスリートとして奮闘中。