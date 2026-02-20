◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第15日 スピードスケート 女子1500メートル（2026年2月20日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケート女子1500メートルが20日（日本時間21日）に行われ、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が最終15組に登場。最後まで力を出し尽くす滑りを見せたが悲願の金メダルには届かず。メダルにも届かず6位に終わった。NHK BSの中継解説を務めた姉の高木菜那さん（33）は妹の今大会ラストとなる滑りに「悔しいと思います。本当に悔しいと思います」「姉としては、美帆の最高の笑顔が見たかった」と声を震わせた。

1500メートルは高木美帆の本命種目。2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した菜那さんは滑走前から「大丈夫」と祈りの一言。レース中には「がんばれ、がんばれ！」「どうにかして脚を動かして」「ラスト最高の滑りを…」「金メダルまであとちょっと！」「落とすな…落としちゃダメ！」と声は冷静ながら声を震わせ魂のエール。無念の結果を見届け「悔しいと思います。本当に悔しいと思います」「世界中の皆さんに最高の高木美帆の滑りを見せてくれました」と涙した。

ここまで、選手としての妹をリスペクトし「高木選手」と呼んでいた菜那さん。しかし、姉妹で追い続けてきた1500メートル金メダルの夢をつかむことができず涙声で「姉としては、美帆の最高の笑顔が見たかった」「美帆に金メダルを獲らせたかった…でも、最後まで高木美帆の最高の滑りを最後まで見せ続けてくれました。美帆、本当にお疲れさまでした」と思いがあふれた。

高木美帆は今大会ここまで500メートル、1000メートル、パシュートで銅メダルを獲得。22年北京大会から金メダルを獲得するために追い続けてきた1500メートルだったが、最後の1周で力尽きメダルに届かなかった。