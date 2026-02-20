◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第15日 スピードスケート 女子1500メートル（2026年2月20日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケート女子1500メートルが行われ、世界記録を持つ高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は1分55秒865で6位に終わり、メダル獲得を逃した。

◇高木 美帆（たかぎ・みほ）

☆生まれ、サイズなど 1994年（平6）5月22日、北海道幕別町生まれの31歳。家族は両親と兄、姉・菜那。身長1メートル64。血液型O。

☆競技歴 5歳でスケートを始める。「天才少女」として15歳で出場した10年バンクーバー五輪は1500メートル23位、1000メートルは完走者で最下位の35位。14年ソチ五輪は代表選考会で落選した。

☆過去の五輪メダル 18年平昌五輪は1000メートル銅、1500メートル銀、団体追い抜きで金メダルを獲得。22年北京五輪は1000メートル金、500、1500メートル、団体追い抜きで銀。女子1500メートル世界記録保持者。

☆他競技 幼少時代から運動神経抜群で陸上、水泳、サッカー、ヒップホップダンスなどに取り組んだ。小学6年時には陸上女子800メートルで、北海道・十勝地区の小学生記録を樹立。サッカーは15歳以下の女子日本代表候補に選出された実績を持つ。

☆メモ魔 常に気づいたことや人に言われたことなど、必要と感じたことは何でも書き留める。ノートに書く時もパソコンに打ち込む時もある。「大事な気づきがあるものに対しては見返す時もあります」と競技力向上に役立てている。