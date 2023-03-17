◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（２０日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子１５００メートルが行われ、前回大会４位入賞の佐藤綾乃（ＡＮＡ）は１分５８秒３６で２２位だった。団体追い抜きでは３大会連続メダル獲得も、個人種目１レース目での表彰台はかなわなかった。今大会で五輪引退を表明している２９歳。五輪ラストレースとなる２１日のマススタートで悲願を目指す。

今大会が最後の五輪。「集大成」と位置づけ臨んだ３度目の大舞台で、個人種目で初めて表彰台に上った。団体追い抜きでは今大会を含めて、３大会連続でメダルを獲得した。特に１８年平昌大会金メダルは大きなターニングポイントとなった。「あのメンバーとして参加しなければ、絶対にここまで来ていない。そこまでスケートに対する気持ちも強くならなかった。パシュートをやっていたから、個人種目も伸びたと思う」と話し、２２年北京大会では１５００メートルで４位に入るなど、これまで個人種目でも３度入賞を果たしてきた。

北京五輪後、ミラノ五輪を目指すか迷いがあったという。「燃え尽き症候群じゃないが、そういう気持ちになってしまったことがすごく大きかった」と２２年シーズンは精神的にも苦しかった。その後高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）に誘われ、「チーム・ゴールド」に加入。「ミラノを目指すしかない」と腹をくくっても思うような成績が残せず苦しい時期は続いた。「この選択、間違ってたかな」と何度も葛藤した時間が続いた。

そんな苦しい期間を乗り越えるきっかけになったのも、高木の存在だった。「美帆さんをはじめ、チームメートのみんなが色々アドバイスをくれた。オフの時にスケートに全然関係ないことも話したりとか、カフェで時間を過ごしたりとか、そういうバランスのいい生活をさせてくれた」。うまく気持ちを切り替えることができた。

長いトンネルを抜け出し、３大会連続五輪代表に選出。「自分すごい頑張ったな」と胸を張った。周囲の人からは「４年に１回しか走らないなっていわれる」と冗談交じりに話していた。１５００メートルでのメダル獲得はならなかったが、２１日にはマススタートを残す。五輪ラストレースで花を咲かす。

◆佐藤 綾乃（さとう・あやの）１９９６年１２月１０日、北海道・釧路市生まれ。２９歳。小１からスケートを始める。釧路北陽高―高崎健康福祉大。１７年アジア冬季大会３０００メートル銅メダル。団体追い抜きで１８年平昌五輪金メダル、２２年北京五輪で建メダル獲得。２４年四大陸選手権チームスプリント優勝。１５７センチ。