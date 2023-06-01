◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子1500m(大会15日目/現地20日)

スピードスケートの女子1500ｍが20日に行われ、郄木美帆選手が6位で悲願の金メダルには届きませんでした。

当種目の世界記録保持者であり、過去2大会連続で銀メダルを獲得している郄木選手。満を持して挑んだ今大会は、最終15組目に登場しました。

直前の組でアントワネット・レイプマ デ ヨング選手(オランダ)が1分54秒09で全体トップをマーク。その記録を追って序盤から攻めのレースで全体2位で1100ｍを通過。しかし、最後はペースが上がらず、1分54秒865秒で6位となりました。

レース後は、悔し涙を流した郄木選手。それでも今大会は、500m、1000m、団体パシュートで3個の銅メダルを獲得。オリンピックのメダルは計10個を積み上げました。

【結果】

金 アントワネット・レイプマ デ ヨング(オランダ) 1分54秒09

銀 ラグネ・ビクルンド(ノルウェー) 1分54秒15

銅 バレリー マルテ(カナダ) 1分54秒40

6位 郄木美帆 1分54秒865秒

22位 佐藤綾乃 1分58秒36

26位 堀川桃香 1分59秒33

【郄木美帆選手の五輪メダル】

◇2018年平昌大会

金 団体パシュート

銀 1500m

銅 1000m

◇2022年北京大会

金 1000m

銀 500m

銀 1500m

銀 団体パシュート

◇2026年ミラノ・コルティナ大会銅 500m銅 1000m銅 団体パシュート