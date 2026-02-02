◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（２０日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子１５００メートルが行われ、世界記録保持者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が６位に終わり、まさかのメダルを逃した。１８年平昌大会、２２年北京大会と２大会連続銀メダル。最もこだわりを持ち続けた本命種目だったが、表彰台に立つことができなかった。前半から積極的に攻めて好タイムで滑ったが、ラスト１周に大きくペースを落として１分５４秒８６５に終わった。レースを終えるとオランダ人のヨハン・デビット・コーチと抱き合い悔し涙。「自分の言葉で表現するのは難しい。まだ整理はついていない」と語った。

悲願の金メダルはならなかった。２大会連続銀メダル。ミラノ五輪の頂点を目指し、北京五輪後の現役続行を決めた。今大会は３種目連続で銅メダルを獲得しており、「もうおなかいっぱいですよ」と苦笑いを浮かべていた。初出場だった１０年バンクーバー大会から１６年。求め続けた結果はまたしてもつかむことができなかった。

高木にとってオリンピックは毎回が「集大成」だ。「４年間やってきたことを出し切る場所」と位置づけ、毎大会、全力で取り組んできた。「あそこ（五輪）で何ができるか、何をしたいかということにフォーカスをおいている。あまりそれ以外のことは深くは考えていない」と目標を掲げ取り組んできた。北京五輪後に続ける道を選択したからこそ、全てはこの日を逆算して取り組んできた。

だが、昨季、連覇を狙った世界距離別選手権では同種目で４位に終わり、表彰台を逃した。「自分の中で足りなくなっているものは何かを考えるときに、その結果は一番に頭の中に出てくる」と悔しさを味わったからこそ、見えてきたものがあった。

今季開幕前にはブレード（刃）を３季ぶりに変更。五輪シーズンに大胆な変更を行ったが、２年間で力任せに滑るようになっていたものを「強制的に戻すことができた」と徐々に手応えをつかんでいた。シーズン序盤は「ちょっとずつ全部違う」とピースがかみ合っていなかったがＷ杯を転戦してそれも解消。「一進一退しなが見つけて来れたのがたくさんあった。迷子だなという感覚は全然なくて、この道を突き進んでいきたい」と昨年末の段階では光が差した様子だった。

２３年にはナショナルチームを離れ、「チーム・ゴールド」を作った。ヨハン・デビット・コーチと二人三脚でミラノ五輪の１５００メートル獲得を目指し、大きな一歩を踏み出した。この日ともに滑った佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）らチームメートも増え、「一緒に戦える仲間がいる、一緒にトレーニングをできる仲間がいるっていうのが一番大きい。そういうことを求めてチームを作ることをしたので、いい仲間に恵まれたことはすごく大きい」と感慨深く振り返った。今季限りで解散が決まっているチーム。最高の仲間と滑った今大会ラストレースは悔しすぎる結果で終わった。

◆高木 美帆（たかぎ・みほ）１９９４年５月２２日、北海道・幕別町生まれ。３１歳。帯広南商、日体大卒。１８年世界選手権総合優勝。１９年に１５００メートルの世界記録樹立。２０年全日本選手権で史上初の５種目Ｖ。五輪は１０年バンクーバー大会に史上最年少１５歳で出場。家族は両親と兄、平昌五輪２冠の姉・菜那さん。１６４センチ。