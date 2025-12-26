「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子１５００メートル」（２０日、ミラノ・スピードスケート競技場）

チームパシュート銅メダルメンバーの佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝は１分５８秒３６で２６位に終わった。

前半から好ラップを刻んだが、終盤イタリアの選手に突き放された。「攻め切った結果が最後の１周足が動かなくなる動きになってしまったが、今持ってる力は発揮できたのかなと思います」と振り返り、長く一緒に戦ってきた高木美が本命種目でメダルを逃したレースに「自分のレースよりも悔しい美帆さんのレースだった。近くで長く姿をみてきたので、金メダルをとってほしい思いがあった。私には叶わないレベルでやってきた美帆さんだからこそ。それぐらい悔しいですし、こう思わせてくれる美帆さんには感謝したい」と語った。

◆佐藤綾乃（さとう・あやの）１９９６年１２月１０日、北海道出身。釧路北陽高から高崎健康福祉大に進学した。平昌五輪は団体追い抜き金メダル、３０００メートルは８位。北京五輪は団体追い抜き銀メダル、１５００メートル４位、マススタート８位。ＡＮＡ所属。１５７センチ。