「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

２２年北京五輪銅メダルでＳＰ２位だった坂本花織（２５）＝シスメックス＝は、完璧な演技とはいかなかったが、フリー１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。

坂本が中学３年生の時、既に中野園子コーチは五輪で結果を出せる素質を見抜いていた。

最後の全国中学生スケート選手権。担任だった関口清香先生（４４）は中野コーチと一度だけ食事に行ったことがあった。その場で会話を交わす中で「『花織とやっていくんや』っていうのはすごい伝わった」と話す。

指導していた三原舞依も含め「この子らと一緒にどこまでも行く」と強い決意を持って、中野コーチは坂本とともに歩んでいた。その様子を見て、関口先生は「まだまだ成長せなあかんところがあったから、確信的ではなかったかもしれない。でも『どこまでも追い求めていくんや』みたいな感じを受けた」。同じ目標に向かって、もう２１年がたつ。

二人三脚でここまできた、坂本と中野コーチ。中野コーチが厳しい言葉をかける場面もあったが最後の五輪を終え「この舞台でこれだけの期待を背負いながらも、それだけの失敗で済ませられるのは、かなり強くないとできない。強い選手に育ったかな」と笑う。２人で作り上げてきた競技人生は、ミラノのリンクの上で世界中に感動を与えた。