【厚揚げ×ツナ＝ナゲット⁉】肉なしでも大満足、カリッとろ食感の厚揚げナゲットレシピ

家計の味方「厚揚げ」、焼いたり炒めたりするだけで終わらせていませんか？ じつは、潰してツナ缶と混ぜて揚げるだけで、肉いらずでも驚くほどおいしいナゲットが作れるんです♪

外はカリッ、中はとろ〜りふわふわ。この食感は厚揚げだからこそ！ ごま油を隠し味に加えた特製ケチャップソースはやみつきになること間違いなしです。

『厚揚げとツナのナゲット』のレシピ

材料（2人分）

厚揚げ（小）……2枚（約280ɡ）





〈A〉ツナ缶詰（オイル漬け・70ɡ入り）……1缶片栗粉……大さじ1マヨネーズ……大さじ1塩……小さじ1/2こしょう……少々

揚げ油……適宜

〈たれ〉

トマトケチャップ……大さじ2

ごま油……小さじ1

作り方

(1)材料の下ごしらえをする

厚揚げはAとともにポリ袋に入れ、袋の上から手でもみ混ぜる。全体がなじんだら8 等分にして丸め、かるく押さえて平らにする。

(2)揚げる

フライパンに高さ1cmほど油を入れて※低めの中温（170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、1を入れる。ときどき上下を返しながら4 分ほど揚げる。取り出して油をきり、器に盛る。

※少量の油での揚げものは、温度が急激に高くなることがあるため、火元から離れず、200℃以上にならないようご注意ください。

たれの材料をよく混ぜ、ナゲットにつけてめしあがれ！

絹厚揚げで作るとふわふわに、木綿厚揚げで作るとより歯ごたえがある仕上がりになります。お好みでためしてみてくださいね♪

（『オレンジページ』2026年2/17号より）

