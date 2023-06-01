【厚揚げ×ツナ＝ナゲット⁉】肉なしでも大満足、カリッとろ食感の厚揚げナゲットレシピ
家計の味方「厚揚げ」、焼いたり炒めたりするだけで終わらせていませんか？ じつは、潰してツナ缶と混ぜて揚げるだけで、肉いらずでも驚くほどおいしいナゲットが作れるんです♪
外はカリッ、中はとろ〜りふわふわ。この食感は厚揚げだからこそ！ ごま油を隠し味に加えた特製ケチャップソースはやみつきになること間違いなしです。
『厚揚げとツナのナゲット』のレシピ
材料（2人分）
厚揚げ（小）……2枚（約280ɡ）
ツナ缶詰（オイル漬け・70ɡ入り）……1缶
片栗粉……大さじ1
マヨネーズ……大さじ1
塩……小さじ1/2
こしょう……少々
揚げ油……適宜
〈たれ〉
トマトケチャップ……大さじ2
ごま油……小さじ1
作り方
(1)材料の下ごしらえをする
厚揚げはAとともにポリ袋に入れ、袋の上から手でもみ混ぜる。全体がなじんだら8 等分にして丸め、かるく押さえて平らにする。
(2)揚げる
フライパンに高さ1cmほど油を入れて※低めの中温（170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、1を入れる。ときどき上下を返しながら4 分ほど揚げる。取り出して油をきり、器に盛る。
※少量の油での揚げものは、温度が急激に高くなることがあるため、火元から離れず、200℃以上にならないようご注意ください。
たれの材料をよく混ぜ、ナゲットにつけてめしあがれ！
絹厚揚げで作るとふわふわに、木綿厚揚げで作るとより歯ごたえがある仕上がりになります。お好みでためしてみてくださいね♪
教えてくれたのは…
しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ
料理家
料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。