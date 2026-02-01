ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が20日（日本時間21日）、カブスとのオープン戦初戦前に取材に応じ、「4番・一塁」で移籍後初実戦に先発出場する。相手は同じシカゴに本拠を構えるカブス。ライバル関係について聞かれた26歳は、素直な思いを語り報道陣の笑いを誘った。

練習前にメジャーでの初オープン戦に向けた心境を聞かれた村上は「もう、はい。ワクワクしてます」と笑顔。相手のカブスには鈴木誠也、今永昇太と日本人選手がいるが「そこはあまり関係ないですけど…初めての試合（実戦）なので凄くワクワクしてます。楽しみです」と胸を躍らせた。

続けて、ホワイトソックスとカブスのライバル関係をどれくらい知っているか質問されると「知らないです。これから、はい、勉強します」とニッコリ。あまりのストレート回答に報道陣から温かい笑い声が上がった。

いよいよ実戦。ここまでの挑戦を振り返る中で、映像を使ったアドバイスが多いと言われるホワイトックスでの日々に「いいところも悪いところも、多分、照らし合わせていると思うので。自分の中で、こう、いいものを…ちゃんと抽出してやっていければなと思います」と語った。