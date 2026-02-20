2年目の進化が止まらない。ドジャースの佐々木が19日（日本時間20日）、キャンプ2度目のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、打者6人に対し、計28球を投げて安打性なし、2三振を奪う好投を見せた。

直球の最速は安打性1本に抑えた前回の98・6マイル（約158・6キロ）を上回る99マイル（約159・3キロ）を計測。先頭・フリーマンには四球を与えたが、ロハス、フリーランド、コールを力でねじ伏せた。見守った通算204勝、88年サイ・ヤング賞の球団OBオーレル・ハーシュハイザー氏は「全てがかみ合った時は電撃的でエリート級だ。天井はない」と称えた。

メジャー1年目の昨季は右肩痛で約4カ月離脱。救援起用となったポストシーズンでは9試合で3セーブ、防御率0・84でワールドシリーズ連覇に貢献した。先発に再挑戦する今季は投球の約8割を占める直球、スプリットに次ぐ「第3の球種」として、“ジャイロカッター”に取り組み、投球の幅を広げている。

チームでは大谷と山本のサイ・ヤング賞争いに期待を寄せる声が多いが、ハーシュハイザー氏は「朗希もいずれ、もしかしたら今年にそういうことができる能力がある。非常に層の厚い投手陣。誰かがサイ・ヤングを獲る可能性は高い」と期待した。（柳原 直之）