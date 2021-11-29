◆米大リーグオープン戦 カブス―ホワイトソックス（２０日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２０日（日本時間２１日）、オープン戦初戦となる敵地・カブス戦のスタメンに「４番・一塁」で名を連ねた。カブスの鈴木誠也外野手（３１）も出場見込み。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパンに入った中心打者の２人が、いきなり初戦から対決する。オープン戦初戦へ向けて「ワクワクしています。初めてほかのチームの選手と試合をするので、そこが楽しみです」と心を躍らせた。

練習前にキャンプ地のアリゾナ州グレンデールの球団施設で取材に応じた村上。新天地での周囲のサポートに「コーチも監督もトレーナーの皆さんもすごくやりやすい環境を作っていただいているので、すごく感謝しています」と口にした。

驚いた同僚について問われると、２４年途中までドジャースでプレーしていたバルガスの名前を挙げ「バルガスは一緒に守備練習もずっとやってくれていますし、色んなアドバイスでそういうのはすごくありがたいなと思います」と感謝していた。

村上とバルガスは、連日ともに守備練習を行うなど切磋琢磨（せっさたくま）している。バルガスは昨季、自己最多の１３８試合に出場して１６本塁打を放った。