【今日の献立】2026年2月21日(土)「作り置きに！豚肉のやわらか紅茶煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「作り置きに！豚肉のやわらか紅茶煮」 「アスパラガスの酢みそがけ」 「小松菜と油揚げの白だし煮」 の全3品。
料理が難しいイメージの塊肉ですが、実は作り置きにピッタリ！ 副菜も作っておくと味がしみて美味しいです。
【主菜】作り置きに！豚肉のやわらか紅茶煮
豚肩ロースを紅茶で煮て豚肉の臭みを取ります。さっぱりつけダレにつけて冷蔵庫へ。3〜4日間美味しく食べられます！
調理時間：40分+漬ける時間
カロリー：550Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
紅茶 (パック)2~3袋
ローリエ 2枚
ゆで卵 2個
＜漬け込みダレ＞
みりん 50ml
酢 大さじ2
しょうゆ 50ml
＜付け合わせ＞
レタス 1~2枚
プチトマト 4個
豚肉の厚みにより加熱時間が異なります。竹串を刺して透明な汁が出たら火が通っています。赤い汁が出たら、煮る時間を追加しましょう。
2. ＜漬け込みダレ＞の材料を小鍋に入れ、煮たてる。
3. (1)のタコ糸を取り、ゆで卵と一緒に密封性のあるビニール袋に入れる。(2)を注ぎ、空気を抜いて真空状態にして封をする。
ストローですうと、袋の中の空気が抜けます。
4. (3)を冷蔵庫で冷やし、食べやすく切って器に盛り、＜漬け込みダレ＞をかける。
3時間程度置くとより美味しくなります。
【副菜】アスパラガスの酢みそがけ
アスパラガスを使って、一風変わった酢みそがけに。食べる前に軽く混ぜていただきましょう。
調理時間：15分
カロリー：39Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
カニ風味カマボコ 2本 ＜酢みそ＞
みそ 大さじ1
酢 大さじ1
きび砂糖 小さじ1
練りからし 少々
ワカメは水で柔らかくもどし、水気をしっかり絞る。長い場合は食べやすい大きさに切る。カニ風味カマボコは縦に裂く。＜酢みそ＞の材料を混ぜ合わせる。
2. 器にグリーンアスパラ、ワカメ、カニ風味カマボコを盛り、＜酢みそ＞をかける。
【副菜】小松菜と油揚げの白だし煮
市販の白だしを使って簡単に。作り置きにして、冷たくして食べても味が馴染んで美味しいです。
調理時間：30分
カロリー：94Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ニンジン 1cm
油揚げ 1枚
白だし (市販品)大さじ2
水 200ml
ニンジンは皮付きのまま使います。皮の汚れはよく洗いましょう。
油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、横半分に切り、さらに幅1cmの短冊切りにする。
火の通りにくいものから先に入れます。
2. 再び煮たったら、油揚げと小松菜の葉を入れ、全体にしんなりするまで煮る。火を止めて10分以上おき、味をなじませる。汁ごと器に盛る。
