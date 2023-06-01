『ごぶごぶフェス2026』第2弾出演アーティスト発表！アイナ・ジ・エンド、INIらの出演が決定
MBS『ごぶごぶ』（毎週土曜 13時54分～）のMCを担当している浜田雅功が企画、MC、ヘッドライナーを務める音楽フェス『ごぶごぶフェス2026』の第2弾出演アーティストが発表された。
■レジェンド“マッチ”の参戦も決定
本イベントは6月6・7日に関西最大級の野外会場である大阪・万博記念公園 東の広場で開催。
このたびDAY1（6月6日）に、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズの参戦が決定。DAY2（6月7日）には、INI、そして近藤真彦の出演が決定した。
なお、2月20日24時30分からチケットのオフィシャル2次先行の受付が開始となった。その他、イベント詳細はオフィシャルサイトで。
(c)GOBU GOBU Festival
※メイン写真はアイナ・ジ・エンドのイラスト
■イベント情報
『ごぶごぶフェスティバル2026』
06/06（土）大阪・万博記念公園 東の広場
06/07（日）大阪・万博記念公園 東の広場
MC：浜田雅功
出演アーティスト
6月6日（土）
浜田雅功、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風 and more!!
6月7日（日）
浜田雅功、INI、近藤真彦、DISH// and more!!
■関連リンク
『ごぶごぶフェスティバル2026』公式サイト
http://gobugobu-fes.com/
『ごぶごぶ』番組サイト
https://www.mbs.jp/gobugobu/