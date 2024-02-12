◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第15日 スピードスケート 女子1500メートル（2026年2月20日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケート女子1500メートルが20日（日本時間21日）に行われ、堀川桃香（富士急）が出場した。

6組のアウトレーンからスタート。ドイツ選手と同走し、1分59秒33で暫定9位となった。後半に強い堀川だが、持ち前の持久力を見せられず、ゴール後には渋い表情でタイムを確認した。最終的には26位に終わった。

女子団体追い抜きでは銅メダルに貢献したが、個人種目となる女子3000メートルでは4分8秒32で18位。「五輪という舞台で緊張もあった。自分のレースをできない難しさを感じた」と話し、雪辱を期していた。

☆堀川 桃香（ほりかわ・ももか）2003年（平15）7月10日生まれ、北海道大樹町出身の22歳。富士急行所属。実家は酪農業「堀川ファーム」を営む。平昌大会の金メダルを現地観戦し「自分も頑張ろう」と思った。女子長距離界の新エースは今季から高木の「チーム・ゴールド」に合流。