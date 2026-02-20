◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第15日 スピードスケート 女子1500メートル（2026年2月20日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケート女子1500メートルが20日（日本時間21日）に行われ、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が最終15組に登場する。NHK BSの解説を務めた姉の高木菜那さん（33）が、1組に1人で登場した500メートルで金メダル、1000メートルでも銀メダルを獲得したオランダのフェムケ・コクに滑りを解説した。

1500メートルの第1組に、いきなりオランダの超人気選手が登場。しかも1人での滑走となり、会場はスタートから大盛り上がりとなった。難しい条件の中、コクはさすがの滑りを見せ1分54秒79の好タイム。6組を終え、トップを譲らずにいる。

菜那さんは、1人での滑走について空気の抵抗を考えると「不利な条件」と解説。目標や基準がいない1人でのレースの難しさを説き、スピードスケートの1500メートルは「陸上の800メートル（を全力で走りきるの）と同じくらいきつい」と例えた。

菜那さんの解説にネット上には「なるほど！」「分かりやすい！」「落ち着いた声が聞きやすくて好きです」「妹の悲願を見届けましょう！」「爽やかな清流のよう」などのコメントが寄せられている。

22年北京大会から4年。1500メートルで金メダルをつかむことを思い滑り続けてきた31歳の高木美帆。いよいよ、悲願への挑戦が始まる。