『ごぶごぶフェス2026』アイナ、学校のリーダーズ、近藤真彦、INI出演 浜田雅功が熱望した4組
ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』（6月6・7日／万博記念公園 東の広場）の第2弾出演アーティストとして、浜田が熱望した4組が発表された。
【動画】INI・佐野雄大、天然が出てしまいぱーてぃーちゃんも思わずツッコミ
DAY1（6月6日）には、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズの出演が決定。アイナ・ジ・エンドは、テレビアニメ『ダンダダン』オープニング主題歌「革命道中-On The Way」がグローバルヒットを記録し、昨年末には『NHK紅白歌合戦』にソロ初出場。新しい学校のリーダーズは、レコード大賞優秀作品賞受賞や紅白トップバッター、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ」GOBIステージの大トリなど、国内外で躍進を続けている。
DAY2（6月7日）には、グローバルボーイズグループ・INIと、1980年に「スニーカーぶる〜す」でソロデビューし、「ギンギラギンにさりげなく」「愚か者」など数々のヒット曲を放ってきた近藤真彦の出演が決定。INIはデビュー以来のシングルがすべてヒットを記録し、昨年のツアーでは26万人を動員するなど高い人気を誇る。
すでに発表されている湘南乃風（DAY1）、DISH//（DAY2）らに加え、豪華な顔ぶれがそろい踏み。20日深夜0時半からチケットのオフィシャル2次先行の受付開始。
■『ごぶごぶフェスティバル2026』公演概要
開催日：2026年6月6日（土）・7日（日）
会場：万博記念公園 東の広場 （大阪府吹田市千里万博公園）
MC：浜田雅功
アーティスト：
6月6日（土）浜田雅功、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風ほか
6月7日（日）浜田雅功、INI、近藤真彦、DISH//ほか
【動画】INI・佐野雄大、天然が出てしまいぱーてぃーちゃんも思わずツッコミ
DAY1（6月6日）には、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズの出演が決定。アイナ・ジ・エンドは、テレビアニメ『ダンダダン』オープニング主題歌「革命道中-On The Way」がグローバルヒットを記録し、昨年末には『NHK紅白歌合戦』にソロ初出場。新しい学校のリーダーズは、レコード大賞優秀作品賞受賞や紅白トップバッター、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ」GOBIステージの大トリなど、国内外で躍進を続けている。
すでに発表されている湘南乃風（DAY1）、DISH//（DAY2）らに加え、豪華な顔ぶれがそろい踏み。20日深夜0時半からチケットのオフィシャル2次先行の受付開始。
■『ごぶごぶフェスティバル2026』公演概要
開催日：2026年6月6日（土）・7日（日）
会場：万博記念公園 東の広場 （大阪府吹田市千里万博公園）
MC：浜田雅功
アーティスト：
6月6日（土）浜田雅功、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風ほか
6月7日（日）浜田雅功、INI、近藤真彦、DISH//ほか