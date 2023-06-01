¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡ÛÃæÂ¼ÂÙÊ¿ 10°Ì¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ø¡¡ÁêËÀ¤Ï£²Ï¢Î¨¥È¥Ã¥×µ¡¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÎÏ¤Ï´¶¤¸¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡ÖËÉÄ¹¸òÄÌÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£²£²Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÅöÃÏ¹¥ÁêÀ¤ÎÃæÂ¼ÂÙÊ¿¡Ê£³£°¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤â£´¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå£²ËÜ¤È·øÄ´¤ÊÃå¼è¤ê¡£ÆÀÅÀÎ¨£±£°°Ì¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÁêËÀ£µ£´¹æ¤Ï£²Ï¢Î¨¥È¥Ã¥×£´£¸¡ó¤Î¹¥ÁÇÀµ¡¤Ç¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥Á¥Ã¤È¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ²¿¤«Á´ÂÎÅª¤Ë¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÎÏ¤Ï´¶¤¸¤ë¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·îÄÅ¤Ç£Ö¡¢º£Ç¯¤â£±·î³÷·´£³Ãå¢ª¤Þ¤ë¤¬¤á£¶Ãå¢ª¤«¤é¤Ä£²Ãå¤È¹¥Ä´¥¡¼¥×¡£¡Ö¥Ú¥é¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ä´»Ò¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤¤¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤Ë£Æ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÉÝ¤¤¤±¤É¡¢½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¡£ÆÁ»³¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤³¤Ö¡£ÅöÃÏ¤ÏÄÌ»»£²£Ö¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢Á°²ó£²£°£²£´Ç¯£±£±·î¤Ç¤âÍ¥½Ð£¶Ãå¡£¤Þ¤º¤ÏÍ½Áª¾å°ÌÄÌ²á¤Ø¡¢£³ÆüÌÜ¤â·ãÁö¤¹¤ë¡£