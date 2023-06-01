神奈川県警で交通違反の不適切な取り締まりが行われていた問題で、県警トップが謝罪しました。

■“不適切取り締まり”…交通違反2716件を取り消し

神奈川県警 今村剛本部長

「取り締まりの方法が適正でなかった可能性が否定できない事案等2716件について、反則金の還付や違反点数の抹消等の是正措置を早急に行うこととしました。県民の皆様の交通違反取り締まりに対する信頼を大きく損なうものであり、県警察の責任者として深くおわびを申し上げます」

神奈川県警は、不適切な取り締まりが行われた交通違反2716件の取り消しと、すでに納付された3400万円あまりの反則金の返還を発表しました。

また、反則切符にウソの内容を記載した疑いなどで、警察官7人を書類送検しました。

■当時の巡査部長「悪質な違反…排除したかった」

これを受け、警察は不正を主導した巡査部長を懲戒免職とするなど当時の県警のトップら19人の処分を決定。

当時の巡査部長は「事故に直結する速度超過などの悪質な違反は、取り締まって道路交通の場から排除したかった」「今思えば、間違った正義感だった」などと、不適切な取り締まりを認めているということです。

（2月20日放送『news zero』より）