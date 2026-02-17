U-17日本代表MF岩土そら(鹿島ユース)は左足の精度と左SBで培った力も強み。ライバルからも吸収し、アジアの戦いへ
[2.20 Balcom BMW CUP U-17日本代表 1-0 U-17タジキスタン代表 広島一球]
左足の精度や左サイドバックで培ってきた守備力をより磨き、ライバルからも吸収。U17アジアカップやU-17ワールドカップに挑戦する。U-17日本代表MF岩土そら(鹿島ユース)はU-17タジキスタン代表戦で先発フル出場。左利きのボランチは正確なキックで攻撃を組み立て、相手のカウンター攻撃を阻止していた。
岩土はウイングバックとシャドーの選手を活用しながら相手の守りを攻略しようとしていたが、「(タジキスタンの守りが堅く)崩せないなっていうのもあったんで、2列目、3列目から動き出して、相手の守備を崩していこうと考えていました」。サイドの選手を追い越す動きで攻撃に厚み。また、プレースキックでもチャンスメイクし、積極的にミドルシュートも狙っていた。
U-17日本代表で目指す姿は、「ポジションがボランチっていうのもあるんですけど、プレーでどんどん引っ張ってゲームをコントロールするぐらいチームの中心の選手になれるようにと思っています」。元々ボランチだが、昨年は鹿島ユースの左サイドバック(SB)として3冠獲得に貢献。代表チームでボランチを務める上で、左SBの経験は活きているという。
「サイドバックはどうしても1対1とかの局面が増えるんで、ボランチでの守備はサイドバックで強化されているっていう面で、どっちもいい経験をさせてもらっているなって感じています。ボールに行くところだったり、球際のところはサイドバックやって確実に強くはなっていると思います」。その守備強度や左足の精度をU17アジアカップやU-17ワールドカップで「どこまで通用するのか」試したいという思いもある。
昨年のU-17ワールドカップには、鹿島ユースのチームメイトであるDF元砂晏翔仁ウデンバとMF平島大悟、そしてFW吉田湊海が出場。彼らや自分と同じ2009年生まれ世代の高校1年生、MF長南開史(柏)とMF和田武士(浦和)が世界と戦う姿に刺激を受けていた。
特に和田は同じボランチのプレーヤー。「負けたくないっていうのは強くあります。セカンドボールとかまだまだ(和田)武士とかの方が上手いんで、そこはもっと磨いていかないといけないと思います。(後方でのゲームメイクの部分や左足の精度など)違うところはもっと磨いて、武士のセカンドボールとかを吸収しながら、自分の違う良さをもっと出せたらいい」と意気込んだ。
ライバルに負けないように、「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」でU-17日本代表の勝利に貢献してアピール。「チームとして勝つのはもちろんなんですけど、まずは次の遠征、そしてアジアカップのメンバーにも選ばれるように、個人としても目に見える得点だったり、アシストだったりっていう結果を残り2試合で見せれたらなって思います」。残り3日の合宿期間も成長し、5月に控えたアジアの戦いに繋げる。
(取材・文 吉田太郎)
