¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¼¯Åçº»´õ¡¡ÃÏ¸µ³®Àû¤Î°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤òÉÃ»¦¡ªºÆÀï¤â²÷¾¡¡ª¡Ö¤¤¤¤Æ÷¤¤¤·¤¿¡¼¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¼¯Åçº»´õ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢ºÇ°¦¤ÎÁê¼ê¡¦°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡Ê£³£µ¡Ë¤òÉÃ»¦¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°Æü¤Ë°ÂÇ¼¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¼¢²ì¤Î¥¦¥«¥ë¤Á¤ã¤ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤Ç·ãÆÍ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÁê¼ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÐÀï¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡£°ÂÇ¼¤«¤é³®ÀûÂç²ñ¤ÎÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢½é¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡£´·î£²£¶Æü¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼¯Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÂÇ¼¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Æþ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤È¡¢°ÛÍÍ¤ËÄ¹¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢ÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¼¯Åç¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¥¥Ã¥¯¤Ç½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿°ÂÇ¼¤òµ¯»à²óÀ¸¤Ç´Ý¤á¹þ¤ß¡¢¤ï¤º¤«£·ÉÃ¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¼è¡£ÇúÂ®µ¢Âð¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï°ÂÇ¼¤«¤é¡Ö¤µ¤¤¿¤ó¡ª¡¡¤Þ¤À»ä¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡¡¤â¤¦£±²ó¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤ÈºÆ»î¹ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°ÂÇ¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÌµ»ë¤·¤ÆÂà¾ì¸ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¥´¥Ã¥º¥¢¥¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¤È¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤µ¤ìºÆ¤Ó¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆ»î¹ç¤Ç¤âºÆ¤Óµ¯»à²óÀ¸¤ÇÉÃ»¦¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤È¾ì³°¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¡£Æ¨Ë´¤·¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¼¢²ì¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ó¤ï¤±¤ó¡×¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë»ÏËö¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¼¯Åç¤é¤·¤µ¤ÏÇúÈ¯¡£°ÂÇ¼¤Ë¥¨¥ë¥Ü¡¼Ï¢ÂÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»à¤ó¤À¤Õ¤êºîÀï¤Ç°ú¤ÉÕ¤±¤Æµ¯»à²óÀ¸¤òÁÀ¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼¯Åç¤¬ºÆ¤Óµ¯»à²óÀ¸¤Ç´Ý¤á¹þ¤ß¡¢£³Ê¬£µ£±ÉÃ¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î¾¡Íø¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¼¯Åç¤Ï³Û¤Î´À¤ò¿¡¤¤¡¢°ÂÇ¼¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÂà¾ì¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï°ÂÇ¼¤«¤é¡Ö¤µ¤¤¿¤ó¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤Î¾ì½ê¤ÇÌ´¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼¯Åç¤Ï¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ë¼¯Åçº»´õ¤¬¤¤¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ÂÇ¼¤«¤éºÆÀï¤òË¾¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢´°Á´Ìµ»ë¤ò·è¤á¹þ¤ß¡Ö²¿¤Î¹á¿å»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¸å¤Ç¶µ¤¨¤Æ¡ª¡¡¤¢¡¼¤¤¤¤Æ÷¤¤¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£