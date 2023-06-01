悔し涙から“通常運転”1日経った坂本花織が「なんてチャーミング」 迫りくる笑撃の1枚「3Dがすぎるw」
JOCがSNS更新
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で坂本花織（シスメックス）が銀メダル、中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得し、千葉百音（木下グループ）が4位に入った。フリーから一夜明けた20日、日本オリンピック委員会（JOC）はXで坂本の写真を公開。お茶目な表情が話題となった。
今季限りでの現役引退を表明している坂本にとって、ミラノはラスト五輪。フリーの連続ジャンプにミスが出て金メダルに届かず、悔し涙を流したが、もう前を向いている。
JOCは20日、X公式アカウント「TEAM JAPAN」を更新。坂本が団体と個人で獲得した2つの銀メダルを首から下げて微笑む写真のほか、フレームを越えてお茶目な表情で迫ってくる写真を公開した。X上のファンからは様々な声が上がった。
「団体戦、個人戦銀メダル おめでとうございます フレームからはみ出てる写真すごく良いね」
「笑顔最高過ぎますから！！！」
「かおちゃんらしい！ でも。おしとやかバージョンもみてみたいw」
「かおちゃんありがとう ほんと勇気をもらったよ」
「かおちゃん！なんてチャーミングなの 今回の活躍誇らしいよ」
「3Dがすぎるwwwwwwww」
「すげええ 額縁からかおちゃんが飛び出てきた！！」
坂本と中井は21日（日本時間22日）のエキシビションにも出演する。
（THE ANSWER編集部）