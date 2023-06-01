JOCがSNS更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で坂本花織（シスメックス）が銀メダル、中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得し、千葉百音（木下グループ）が4位に入った。フリーから一夜明けた20日、日本オリンピック委員会（JOC）はXで坂本の写真を公開。お茶目な表情が話題となった。

今季限りでの現役引退を表明している坂本にとって、ミラノはラスト五輪。フリーの連続ジャンプにミスが出て金メダルに届かず、悔し涙を流したが、もう前を向いている。

JOCは20日、X公式アカウント「TEAM JAPAN」を更新。坂本が団体と個人で獲得した2つの銀メダルを首から下げて微笑む写真のほか、フレームを越えてお茶目な表情で迫ってくる写真を公開した。X上のファンからは様々な声が上がった。

「団体戦、個人戦銀メダル おめでとうございます フレームからはみ出てる写真すごく良いね」

「笑顔最高過ぎますから！！！」

「かおちゃんらしい！ でも。おしとやかバージョンもみてみたいw」

「かおちゃんありがとう ほんと勇気をもらったよ」

「かおちゃん！なんてチャーミングなの 今回の活躍誇らしいよ」

「3Dがすぎるwwwwwwww」

「すげええ 額縁からかおちゃんが飛び出てきた！！」

坂本と中井は21日（日本時間22日）のエキシビションにも出演する。



（THE ANSWER編集部）