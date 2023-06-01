【HI-METAL R スコープドッグ】 2月21日 発売 価格：17,600円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「HI-METAL R スコープドッグ」を2月21日に発売する。価格は17,600円。

本商品は、アニメ「装甲騎兵ボトムズ」より、メルキアが開発したギルガメス軍の正式主力AT「スコープドッグ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「HI-METAL R」で立体化したもの。

降着ポーズ、パイロットの搭乗、そして戦闘中のアクションを楽しめる完成品「スコープドッグ」としての魅力はそのままに、ダイキャスト関節部により金属感を強調したメッキを採用するなど新たな装いで商品化されている。

降着ポーズのギミックを活かして、降下、着陸した際のようなポージングも可能となっている。

「アームパンチ」や「ターンピック」の伸縮、「ターレットレンズ」の回転、バイザー開閉といったギミックにより、「スコープドッグ」の機能を感じ取ることができる。

「HI-METAL R スコープドッグ」

サイズ：全高 約165mm

材質：ABS、ダイキャスト、PVC製

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各3種

・ヘビィマシンガン

・キリコフィギュア一式（交換用手首パーツ左1種右2種・交換用頭部パーツ・フィギュア用台座）

・予備アンテナ

(C)サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。