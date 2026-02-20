【ワシントン＝坂本幸信】米連邦最高裁判所は２０日、トランプ米政権が発動した国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく「相互関税」などの措置について、違法との判断を示した。

米政府は他の法律を根拠に関税を徴収する考えだが、看板政策に傷が付き、政権への打撃は大きい。

判決要旨によると、最高裁は「ＩＥＥＰＡは大統領に関税を課す権限を与えていない」と判断した。最高裁判事９人のうち、６対３で支持した。

最高裁では、ＩＥＥＰＡを根拠に議会の承認なく、広範な関税を課したトランプ米大統領の措置の合法性が審理された。相互関税のほか、合成麻薬フェンタニルの米国流入を理由にしたカナダとメキシコ、中国に対する追加関税が対象となった。

ＩＥＥＰＡは、米国の安全保障や外交、経済に「異常かつ重大な脅威」がある場合、大統領が緊急事態を宣言すれば即座に輸出入を規制できると定める。ただ、関税発動の根拠にしたのはトランプ政権が初めてだった。

判決要旨は、一連の関税措置には議会の承認が必要で、大統領の権限を越えている可能性があると指摘した。

一連の訴訟は米国の中小企業などが原告となっている。大統領権限の乱用にあたるとして、昨年４月に関税措置の差し止めを求めて提訴していた。

１審の国際貿易裁は５月、２審の連邦巡回区控訴裁が８月に大統領の権限を逸脱しており、違法と判断。政権は最高裁に上訴したが、１１月に行われた口頭弁論でも、大統領権限について保守派の判事からも懐疑的な見解が示されていた。

訴訟では、自動車や鉄鋼・アルミニウム製品など分野別の追加関税は、通商拡大法２３２条に基づくため審理の対象外だった。

米政府は、敗訴した場合は即座に代替措置を講じることで、同規模の関税徴収が可能だとの認識を示している。今後は２３２条など他の法律を使った関税の徴収を模索するとみられる。

トランプ氏は今回の訴訟を「史上最も重要な裁判」と強調していたが、司法に歯止めをかけられる形となった。違法判断が出た場合は、日本などとの貿易交渉の合意を解消する構えを見せており、再び世界に混乱が広がる恐れがある。