【MGSD デスティニーガンダム】 2月21日 発売 価格：4,950円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MGSD デスティニーガンダム」を2月21日に発売する。価格は4,950円。

本商品は、アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」に登場する機体「デスティニーガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「MASTER GRADE SD（MGSD）」で立体化したもの。MGSD独自のフレーム構造により、SDサイズで内部フレームを再現。内部フレームを核になめらかな可動表現を実現している。

「アロンダイトビームソード」及び「高エネルギー長射程ビーム砲」は、MGSDオリジナルギミックとして刃先の延長や銃身の展開が可能。翼は複数の可動軸を駆使して大きく展開し、さらにエフェクトパーツを取り付けることで“光の翼”を表現できる。

「高エネルギービームライフル」、「シールド」などの武装に加え、ビームシールド用のエフェクトパーツが付属。肩パーツのロックを外すことで「ビームブーメラン」のグリップは脱着可能で、ビームブーメラン用のエフェクトパーツは、長短の2種類が付属する。

掌の「パルマフィオキーナ」は、銃口部分を「リアルメタリックグロスインジェクション」のシルバーパーツで再現。手首の可動を活用することで劇中イメージを表現できる。

(C)SOTSU・SUNRISE

※発売日は流通により前後する場合があります。