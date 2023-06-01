【HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)】 2026年2月7日発売 価格：3,630円

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」より、劇中でシャリア・ブルが搭乗した「リック・ドム」のキットが2月7日に一般店頭にて発売された。

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」にて、ジオン公国の木星船団の隊長としての任務後、ニュータイプとしてジオン公国軍の軍人となり、シャア・アズナブルの部下として配属したシャリア・ブル。劇中ではモビルアーマーキケロガのパイロットとしての活躍が目立ったが、第2話でシャアのマヴとして赤いガンダムとともにこのリック・ドムで出撃している。

劇中での登場はわずか1カットのみだった

発売された「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)」は昨年9月に発売された「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」のカラーバリエーションとなる。青を基調としたカラーは精悍さが強まり、ガイア/オルテガ機とはまた違うマーキングのシールが付属し、機体のディテールを引き締めている。

カラーだけでなく、マーキングもガイア/オルテガ機とは異なる

機体のプロポーションやギミックはガイア/オルテガ機に準じていて、背中に装備された3本目の脚部ユニットは展開することで高機動形態へと変形が可能だ。そのほか、モノアイの可動や足裏のバーニアの可動といったギミックも健在。

背中に備わる第3の脚部は接地させると高機動形態へ

メイン武装はジャイアント・バズ

武装はジャイアント・バズ、ヒート・サーベル×2、電磁ハーケン×2で、電磁ハーケンは射出時の様子をリード線で再現できる仕様だ。劇中では描かれなかった活躍シーンを再現してみたい。

ヒート・サーベルは2本付属

こちらがパッケージ。一般店頭でも販売中

「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)」は、現在一般店頭にて発売中。「HG 1/144 赤いガンダム」と一緒に並べて楽しんでいただきたい。

